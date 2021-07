Faltam 5 dias para o Euro de Saltos da Juventude em Vilamoura 13 Julho, 2021 14:52

O Vilamoura Equestrian Centre foi o palco escolhido pela FederaçãoEquestre Internacional (FEI), para o Campeonato da Europa da Juventude de Saltos de Obstáculos, que terá lugar no Algarve, de 17 a 25 de Julho. Esta é a terceira vez que o evento tem esta organização como anfitriã (2004, 2011 e 2021). Depois de ter acontecido em Vilamoura e na Herdade da Comprota em 2011, este ano o concurso ruma novamente a Sul, com 30 países, cerca de 300 cavaleiros no total, divididos por três categorias competitivas (Children – sub-14, Júniores – sub-18 e Jovens Cavaleiros – sub- 21) que tentarão alcançar o primeiro lugar, tanto individualmente, como por equipas.

A experiência e know-how desta organização são uma mais-valia (especialmente no contexto pandémico que vivemos), mas esta não é a única razão que faz desta localização, uma ótima escolha. A proximidade do aeroporto (cerca de 30 Km e 30 minutos de distância), a qualidade de vida de Vilamoura, com o maravilhoso clima português, praias de topo, deslumbrantes Hotéis & Resorts, Spas, Restaurantes e Atividades Turísticas, mas acima de tudo isto, o ambiente familiar que pode encontrar no recinto.

Quando falamos do desporto propriamente dito, pisos de qualidade Olímpica e uma Clínica Equestre com Spa, totalmente equipada, estão também à sua espera, em conjunto com um Restaurante, um Bar e uma Village cheia de lojas.

