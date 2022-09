Faleceu Sua Majestade a Rainha Isabel II

A Grã-Bretanha está de luto: A rainha Isabel II morreu esta quinta-feira aos 96 anos de idade. Para muitos dos seus súbditos, a monarca era a encarnação do próprio país.

Admirada, criticada, ocasionalmente ridicularizada, mas sempre respeitada: a rainha Isabel II proporcionou à sua nação estabilidade durante décadas. Durante o seu reinado, a monarquia foi raramente questionada pelos britânicos.

A equitação foi um hobby que manteve até aos dias de hoje, especialmente quando estava em Windsor. Fã de corridas de cavalo, era uma presença assídua no Royal Ascot, um dos eventos sociais mais importantes do ano e que tem uma ligação centenária à Família Real. De acordo com a Casa Real o hipódromo de Ascot foi mandado construir pela Rainha Ana em 1711 e há vários anos que alguns dos cavalos de Sua Majestade participam regularmente na competição. Teve mais de 100 cavalos de corrida ao longo de décadas que, no total, conquistaram mais de 1.600 vitórias em corridas.

Mesmo com os avisos dos médicos para deixar de andar a cavalo, Isabel II, com 96 anos, não desistiu.