Faleceu Joaquim Bastinhas

O cavaleiro tauromáquico Joaquim Bastinhas morreu esta segunda-feira à tarde, no hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, onde estava internado desde Novembro.

Nascido em 08 de Março de 1956, em Elvas, era pai do também cavaleiro tauromáquico Marcos Tenório. Casado com Helena Maria Gonçalves Nabeiro Tenório, tinha outro filho, Ivan Tenório.

Joaquim Bastinhas – que comemorou este ano 35 anos de alternativa – recebeu-a em 15 de Maio de 1983, das mãos do cavaleiro José Mestre Batista, com o testemunho de João Moura.

A 10 de Julho de 2008, de novo no Campo Pequeno, concedeu a alternativa ao seu filho Marcos Tenório Bastinhas.

Afastado das arenas duas temporadas, devido a um grave acidente sofrido com um tractor em Setembro de 2015, reapareceu este ano nas arenas actuando em Julho, na Figueira da Foz, e em Setembro, em Elvas, voltando a ser apoderado por Rogério Amado.

As cerimónias fúnebres de Joaquim Bastinhas, decorrerão entre hoje, 1 de Janeiro, e amanhã, quarta-feira, 2 de Janeiro, em Elvas, cidade natal do famoso cavaleiro.

O corpo do malogrado ginete, chegará à Igreja de São Domingos, em Elvas, pelas 14 horas, onde o corpo ficará em câmara ardente, durante a tarde e noite de terça-feira.

Na quarta-feira, pelas 11 horas, terá lugar na Igreja da Piedade, igualmente em Elvas, a missa de corpo presente, seguindo-se o cortejo fúnebre, para o Cemitério de Elvas, onde o corpo ficará sepultado.