Europeu de Paradressage 2019: Portugal lidera provisoriamente por equipas 23 Agosto, 2019 22:29

Terminada a primeira ronda da prova por equipas, a formação portuguesa composta apenas por 3 elementos, Ana Mota Veiga (Convicto), José Augusto Neves (Vendetto C) (Grade I) e Inês Teixeira (Giraldo de Sernadinha) (Grade I) ao totalizarem 188,591%, lideram provisoriamente a prova por equipas.

No Team Test (Grau I) Ana Mota Veiga conseguiu com «Convicto» a pontuação final de 64,179% (11º lugar) enquanto José Augusto Neves pontuou com «Vendetto C» 62,000% (12º).

Inês Teixeira com «Giraldo de Sernadinha» conseguiu 62,412% (9ª lugar) no Team Test (Grau I).

A segunda ronda do Team Test realiza-se este sábado quando as equipas favoritas formadas por 4 elementos, a Holanda, Grã Bretanha e a Dinamarca disputam as medalhas.

Apenas os 8 melhores classificados de cada Grau (Individual) disputam o Freestyle Test.

Resultados – Equipas