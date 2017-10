Equita Lyon 2017: Portugal representado por 6 Atletas 25 Outubro, 2017 19:38

Entre 1 e 5 de Novembro, a cidade francesa de Lyon, acolhe o Salão do Cavalo de Lyon em França, considerado um dos eventos hípicos mais importantes do calendário internacional e que cumprirá a 23ª edição. Do programa constam a segunda qualificativa da Taça do Mundo de Dressage FEI e a terceira etapa da Taça do Mundo de Saltos Longines FEI 2017/2018 além de provas de Reigning e outros eventos equestres.

A representação portuguesa estará a cargo dos seguintes cavaleiros:

CDI-W – 2ª QUALIFICATIVA – TAÇA DO MUNDO DE DRESSAGE

Daniel Pinto – Santurion de Massa

Participantes: 17

Cavalos inscritos: 17

Países representados: 9

CSI5*W – 3ª QUALIFICATIVA – TAÇA DO MUNDO DE SALTOS LONGINES FEI

Luciana Diniz

Participantes: 53

Cavalos inscritos: –

Países representados: 18

CSI2*

Luís Ferreira – Cegina du Mirador Z, Congo du Mirador Z

Rodrigo Sampaio Peixoto – Fernhill Harry Clover, Ra de Prin

Duarte Romão –

Participantes: 83

Cavalos inscritos: –

Países representados: 7

CSIP

Molly Hughes Bravo –

Participantes: 22

Cavalos inscritos: –

Países representados: 7

Lista provisória de participantes AQUI

VÍDEO PROMOCIONAL