Realizou-se no passado dia 5 de março, pelas 11h00, no Picadeira da Feira Anual da Trofa, a primeira jornada do Campeonato Regional Norte de Combinados de Maratona de Atrelagem que contou com a presença de 23 equipas.

Competição organizada pelo Clube de Atrelagem do Norte com a coorganização da Feira Anual da Trofa, com o apoio da Federação Equestre Portuguesa.

Para o próximo dia 22 de maio está agendada para Vila do Conde, a segunda jornada do regional Norte.

Resultados AQUI