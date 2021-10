CPCO 2021: Duarte Seabra sagra-se Campeão Nacional de Saltos 3 Outubro, 2021 23:33

Duarte Seabra, conquistou pela segunda vez o título de Campeão Nacional de Saltos de Obstáculos, neste domingo (03/10), na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa.

Montando o cavalo ISH Mhs Fernhill Showtime, foi na segunda mão da terceira classificativa que Duarte Seabra conquistou a liderança deste campeonato, até aqui liderado por António Matos Almeida, ao penalizar apenas um ponto contra os 5 pontos que penalizou o segundo classificado, terminando com um total de 8,92 pontos acumulados. De recordar que Duarte Seabra (Vegas du Chai) foi Medalha de Ouro neste campeonato em 2019.

Medalha de prata para António Matos Almeida com o garanhão SF Calypso de Kamelia (9,74pts) e o bronze para Hugo Carvalho com Vichy du Puits (12pts). Mario Prieto ficou às portas do pódio (4º lugar) com Huzaar, enquanto Luís Fernandes com Broken Heart foi quinto classificado. João Mota com Misterio Sobral da Costa em sexto lugar.

CPCO – Campeonato de Portugal de Cavaleiro de Obstáculos 2021

1º Duarte Seabra – Mhs Fernhill Showtime – 8,92 pontos

2º António Matos Almeida – Calypso de Kamelia – 9,74pts

3º Hugo Carvalho – Vichy du Puits – 12pts.

Mariana Moreira Rato (Graciana) sagrou-se campeã nacional no escalão Amadores sendo acompanhada no pódio por Nelson Neto (Gaiata) e Rui Escudeiro (Falco Z).

CPAM – Campeonato de Portugal de Amadores

1º Mariana Moreira Rato – Graciana – 12pts

2º Nelson Neto – Gaiata – 13,01pts

3º Rui Escudeiro – Falco Z – 17,79pts

Nos Veteranos foi Jorge Macedo (C-Invictus Z) que recebeu a Medalha de Ouro. Prata para Vasco Tamagnini (Sofia).

CPAVSO – Campeonato de Portugal Atletas Veteranos de Saltos de Obstáculos

1º Jorge Macedo – C-Invictus Z – 9pts

2º Vasco Tamagnini – Sofia – 47,88pts

Resultados completos AQUI