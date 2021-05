Provas Nacionais regressam à Academia Dressage Portugal 11 Maio, 2021 7:10

Após um interregno de 5 anos a Academia Dressage Portugal em Arruda dos Vinhos, actualmente sob a direcção de Raquel Falcão e Nuno Chaves de Almeida, volta a ser palco de provas nacionais.

Contando com a participação de cerca de 50 conjuntos, o tão aguardado regresso aconteceu no passado fim de semana, com a realização da II Jornada da Taça de Portugal e CDN, em parceria com a Equievents.

Destaque para prestação de Nuno Chaves de Almeida e Nobre do Saramunheiro (Dragão das Figueiras x Roleta por Mandador), criação e propriedade da Coudelaria Quinta do Saramunheiro, que obteve as melhores pontuações do concurso. O conjunto venceu o nível preliminar da II JTP totalizando 75,774% no primeiro dia e 77,798% no segundo dia.

Um agradecimento especial aos patrocinadores – Campet, Cavalor, CLL, Espacimark e Mundo da Equitação – que contribuíram para o sucesso deste evento.