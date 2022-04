Dois cavalos morrem no Grand National

Os animais não resistiram aos ferimentos durante esta prova que ocorre desde o Século XIX em Inglaterra.

O Grand National, uma tradicional corrida de cavalos puro-sangue com obstáculos, teve como saldo as mortes de dois animais. A prova realizada neste sábado, em Aintree, Inglaterra, com a participação de 40 conjuntos, gerou uma onda de críticas nas redes sociais.

A primeira morte foi confirmada ainda no sábado. O cavalo «Discorama» não resistiu aos ferimentos sofridos entre o 12º e o 13º obstáculo. O animal era bicampeão desta corrida. Após a prova, Discorama, que parou no meio da prova, foi avaliado na unidade de tratamento veterinário de Aintree. Infelizmente, sofreu uma lesão pélvica e foi sacrificado — afirmou Chris Proudman, veterinário chefe do Hipódromo de Aintree.

A segunda morte confirmada foi de «Eclair Surf» de 8 anos, após sofrer um traumatismo craniano no terceiro obstáculo.