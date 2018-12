Darragh Kenny foi rei em Olympia – Rodrigo Almeida em 8º lugar (VÍDEO) 20 Dezembro, 2018 7:39

O cavaleiro irlandês Darragh Kenny, depois de conquistar o segundo e o primeiro lugar nas provas de quarta-feira do London International Horse Show (CSI5*W) , Kenny montando Carlson (Contendro I x Stolzenberg) foi o mais rápido dos 32 conjuntos que participaram na prova ao cronómetro com varas a 1,50m. Com três cavalos distintos, este atleta conquistou na terceira jornada, três provas e foi segundo classificado noutra, ficando apenas a nove centésimos de segundo do primeiro. O britânico William Funnell foi segundo com Billy McCain (Cevin Z x Cruising) e o belga François Jr. Mathy foi terceiro classificado com Casanova de l’Herse.

O português, Rodrigo Giesteira Almeida, que debutou neste mítico internacional, com o garanhão belga Kafka vd Heffinck alcançou nesta prova um honroso 8º lugar. Apenas 9 dos 32 conjuntos que alinharam, fizeram zero pontos.

Kenny, planeia montar no sábado, Cassini no Grande Prémio Taça do Mundo Longines FEI, e para o Grande Prémio do Olympia no domingo, vai optar por Carlson: “É um cavalo especial, competitivo e corajoso. Acho que ele está apto a enfrentar o desafio.”



