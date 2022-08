Curso avançado de cardiologia junta médicos veterinários especialistas em Elvas

A partir desta Quinta-Feira e até Sábado (1 a 3 de Setembro) os médicos veterinários de equinos assistem a mais um curso de elevado nível científico ministrado por especialistas mundiais em medicina desportiva e cardiologia equina. Terá lugar em Elvas com as formadoras Emmanuelle van Erck (DVM, PhD, DipECEIM) e Fe Ter Woort (DVM, DVSc, Dipl.ACVIM), exercendo ambas na Equine Sports Medicine Practice (ESMP) e Maria Villalba Orero (DVM, PhD, GPCert Cardio) responsável pelo serviço de referência da Universidade Complutense de Madrid.

O curso está integrado na formação avançada em Afecções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos organizada pela Al Equine, levada pela mão da Dra Mónica Mira, actualmente também presidente da Associação Portuguesa de Médicos Veterinários de Equinos (APMVE). A formação permite aos médicos veterinários obter o grau em GPCertEqOrth&SpMed mediante frequência dos vários módulos, exame e apresentação de um caso clínico à entidade certificadora, a ISVPS (https://www.isvps.org/p/pt/). A cardiologia equina é o destaque deste sexto módulo, tendo os quatro primeiros assentado nas patologias locomotoras, o quinto na medicina desportiva em geral, e a fechar a formação com chave de ouro em Dezembro o sétimo módulo sobre a utilização da análise quantitativa da locomoção na prática clínica.

O módulo decorrerá em parceria com a Escola Superior Agrária de Elvas e integrará no segundo dia o projecto Equimais, proporcionando à comunidade um dia aberto (o segundo) de inscrição gratuita, que permitirá que uma plateia mais alargada possa assistir aos últimos desenvolvimentos da cardiologia equina e ver na prática a tecnologia ao serviço da análise do esforço em equinos.

Um dos principais parceiros do curso é a ARIONEO, empresa francesa especializada na recolha e análise de dados recolhidos por sensores que permitem uma análise quantificável do desempenho desportivo dos cavalos, elemento-chave para avaliar a preparação para uma competição de forma objectiva. O curso contará com os ecógrafos da GE (General Electrics) para a componente de ecocardiografia.

Para mais informações: https://cursolocomotor.alequine.com/