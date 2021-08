CSN-A Matosinhos: Francisco Fleming vence Grande Prémio 2 Agosto, 2021 6:52

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos em Leça da Palmeira realizou este fim de semana, o Concurso de Saltos Nacional A Taça Ibérica Troféu Dr. Guilherme Pinto com Taça das Amazonas. Foram cerca de 250 conjuntos de várias nacionalidades a competir nas 30 provas do concurso.

O cavaleiro “da casa” Francisco Fleming, com Ego de Clinton, foi o vencedor do Grande Prémio Câmara Municipal de Matosinhos (1,45m), terminando o desempate da prova sem faltas em 34,62s. Filipe Ramos Guinato, com Bigstar, e António Matos de Almeida, com Iniesta P., foram respetivamente 2º e 3º classificados.

Já o Pequeno Grande Prémio PAVO (1,35m) foi ganho pelo cavaleiro Bernardo Prazeres Carvalho, com o cavalo Fello Ryal K. Rui Gonçalo ficou em segundo lugar e Luís Fernandes alcançou o último lugar do pódio.

Este concurso contou também com Taça das Amazonas, competição entre amazonas, tendo saído como vencedoras Ana Francisca Soares (Lotus) na Categoria 1 (1,00m) e Joana Soares (Frisby De Chambourg) na Categoria 2 (1,10m).

Classificação Taça das Amazonas:

Categoria 1

Ana Francisca Soares / Lotus Sofia Laranjeira / Fly da Granja Sara Almeida / So Nice De Belheme

Categoria 2

Joana Soares / Frisby De Chambourg Francisca Ramos / Uivo Ana Sousa / Quidarco Z

Foram assim 3 dias de competição intensa que nem o tempo chuvoso de domingo conseguiu afetar a qualidade do evento.

Resultados completos AQUI