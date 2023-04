CSN-A Lisboa: António Matos Almeida vence Grande Prémio

António Matos Almeida foi o grande destaque do Concurso de Saltos Nacional A, que decorreu de 31 de Março a 2 de Abril na Sociedade Hípica Portuguesa em Lisboa. Venceu o seu segundo Grande Prémio (52,09s) da temporada neste domingo, e conquistou o Pequeno Grande Prémio com a mesma montada, Chippo Z no sábado.

Duarte Seabra foi segundo classificado com MHS Fernhill Showtime (0/0-53,62s) e Filipe Ferreira Gonçalves com Hollywood Pocinho segurou o terceiro lugar (0/4-61,76s). No seguimento Duarte Seabra em quarto lugar com Fernhill Balou Beau, em quinto Hugo Carvalho com Excel, em sexto Martim Portela Morais com Inco Van Den Bisschop, em sétimo Hugo Carvalho com Exception e Rafael Rocha em oitavo com Apache de Liam.

Dos 12 conjuntos que participaram na prova disputada em duas mãos diferentes (1,45m) e desenhada por José Santos, coadjuvado por Leandro Balen, apenas 8 passaram à segunda ronda. Na segunda ronda que foi muito disputada, apenas dois conjuntos conseguiram terminar com zero pontos.

A prova de 1,10m (dificuldades progressivas) que contou com 78 conjuntos, a maior participação, foi ganha no domingo por Alice Laruça com Julana GMB, que ficara em 2º lugar no sábado e em quinto na sexta-feira. Gonçalo Biscaia foi segundo classificado com James Dean e Ana Filipa Moreira fechou o pódio com Heritage Donnerhall. Entre os classificados, ficaram Theresa Corrêa Mendes com Heart Beat em 15º e a meio da tabela, Filipa Santos Cruz com Hidalgo em 39º lugar.

Este evento alcançou um recorde de participação com a presença de 195 atletas e 270 cavalos, sendo distribuído o maior prémio monetário já registado num concurso nacional, no valor total de €13.900.

