CSIYH1* Vilamoura: «Carlos O», «Conquistador II Drh Z» e «Ruinart Rose» vencedores da Final de Cavalos Novos

Terminaram as finais para cavalos novos do Villamoura Atlantic Tour com as vitórias de «Ruinart Rose», «Conquistador II DrhZ» e «Carlos O» nos 5, 6 e 7 anos.

O hino da Alemanha tocou para Marc Bettinger e o castrado polaco «Carlos O» vencedor da final de cavalos de 7 anos. Na segunda, terceira e quarta posições ficaram classificados os cavaleiros nacionais, Francisco Rocha com garanhão português de desporto Lorde do Belmonte (x Clyde Lvb Z) e Hugo Carvalho com Kilate N e Randsand.

44 Conjuntos alinharam nesta final (CSIYH1*) com obstáculos a 1,40m. No desempate que provou ser um desafio, apenas quatro terminaram as duas mãos com zero pontos.

Nos cavalos de 6 venceu «Conquistador II Drh Z» montado pela britânica Laura Matell seguida do seu compatriota Daniel Moseley com Quinta Van Strokapelleken. A cavaleira polaca Laura Klapinska foi terceira classificada com Little Prince Melloni. O britânico Oliver Fletcher foi quarto classificado com Lewis Hamilton.

Dos 53 conjuntos alinharam nesta final, apenas 8 terminaram sem faltas o desempate.

Nos cavalos de 5 anos, os britânicos ocuparam os quatro primeiros lugares desta final, pertencendo o triunfo a Ronnie Jones com «Ruinart Rose». Jude Burgess foi segunda classificada com Mistral e Daniel Moseley em terceiro com Maserati. Chloe Reynolds com Cornet of Fiollyfoot ocupou o quarto lugar. Dez conjuntos terminaram o desempate sem faltas.

