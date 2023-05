CSIOJ Compiégne: Comitiva Portuguesa fecha participação em Ouro sobre Azul

Integrado no programa de preparação para o Campeonato da Europa de Juventude de Children (Juvenis), Juniores e Jovens Cavaleiros a comitiva portuguesa que se deslocou ao CSIOJ de Compiégne (França), finalizou a sua participação com um saldo meritório, que permite encarar com confiança a continuidade deste projecto, que engloba a participação em mais 3 Concursos de Saltos Internacionais Oficiais de Juventude antes do Campeonato da Europa, deixando uma chama de esperança de garantir o sucesso!

Existe ainda um caminho exigente e árduo a seguir até alcançar plenamente os objectivos deste Programa da FEP, mas fica a certeza que o arranque do mesmo se mostrou muito promissor!

Nesta última jornada tudo correu de feição aos nossos cavaleiros, ouro sobre azul, e no escalão de Jovens Cavaleiros, Carlota Pires com Harmony do Casal finalizaria na 7ª posição, numa prova onde ainda participaram de forma muito positiva Vasco Escudeiro com Mill’s Sheridan, Carlota Pires com outra montada, Carolina Baptista e no escalão U-25, Luísa Horta Osória com Ballerina Girl DVO Z.

Nos Juniores João Patricio com C. Grand Canyon Z realizaria um percurso inicial sem faltas permitindo-lhe o acesso ao desempate.

Nos Children (Juvenis), Filipe Miguens Malta da Costa com Colombe des Quarts e Barbara Ell com Cardenta (creio que a mais jovem cavaleira deste CSIOJ) efectuariam os seus percursos com 0 pontos, cabendo-lhes respectivamente a 4ª e 9ª posição na tabela classificativa.

De destacar ainda o magnifico percurso de Diana Ferreira Pinto com Escudee!

Certamente um Concurso que serviu de magnifica ambientação dos nossos cavaleiros em provas internacionais importantes de juventude, tendo mesmo sido estreia em CSIOJ para alguns cavaleiros/as!

A todos muitos parabéns e que venha o próximo!

Texto: Jorge Gouveia da Costa.

Resultados completos AQUI