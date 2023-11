CSIO3* Vilamoura: Grã Bretanha conquista a Taça das Nações – Portugal em 10º lugar

A última etapa do VillaMoura Champions Tour 2023 terminou neste domingo com a emocionante disputa da Taça das Nações, na qual participaram 14 equipas. Foi necessário um desempate entre a Grã-Bretanha, a Bélgica e os Estados Unidos para apurar o vencedor.

Brilhou a formação da Grã Bretanha, composta por Oliver Fletcher (Hello William), Adrian Whiteway (Chacco Volo), James Smith (Tayvale Hunky Dory) e Mark Edwards, que no desempate, montando Flying Tinker II, completou o percurso sem penalizações. A Bélgica ficou em segundo lugar, destacando-se pela impecável performance de Jeroen Appelen com Monte Blue PS, enquanto os Estados Unidos ficaram em terceiro, com quatro pontos no desempate de Zayna Rizvi, montando Exquise do Pachis.

A equipe portuguesa, composta por Hugo Carvalho (Exception), Rafael Diniz Rocha (Lezo), Hugo Tavares (Another Tiji Z) e Duarte Seabra (Dourados 2), terminou em 10º lugar, assim, afastada da segunda ronda. A melhor performance da equipa, foi de Duarte Seabra com Dourados 2, que concluiu a primeira mão sem faltas. Apenas oito equipas disputaram a segunda ronda.



Duarte Seabra conquista o Grande Prémio (CSIO3*)

O cavaleiro português Duarte Seabra, montando o Westfalian Dourados 2, foi o brilhante vencedor do Grande Prémio do CSIO3* de Vilamoura (0-0/36,93s), uma prova (1,50m) muito disputada, patrocinada pelo Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa. O francês Nicolas Sers, com Eleven de Riverland, ficou em segundo lugar (0-0/38,24s), seguido da sua compatriota Laura Rayjasse com Crapule Verdoso (0-0/38,43s). A cavaleira alemã Luisa Himmelreich foi quarta classificada com Clenur (0-0/42,94s).

O atleta português João Marquilhas, montando Jacarta Equigenne, ocupou a 10ª posição, penalizando 4 pontos no percurso inicial em 75,23s.

Nesta prova desenhada pelo chefe de pista italiano Elio Travagliati, participaram 59 conjuntos, mas apenas 4, com o percurso inicial sem faltas, disputaram o desempate. Dezasseis conjuntos optaram por retirar.

Assista à comovente despedida no passado domingo (12) ao visionário António Moura, fundador do Moura Tours, cujo amor pelos desportos equestres deixaram uma marca indelével neste evento ao longo de 25 anos. A falta de apoio e financiamento por parte da Federação Equestre Portuguesa e do Turismo de Portugal para assegurar a sua continuidade, obrigou o mentor deste projeto, António Moura, a explorar alternativas em Espanha em 2024.