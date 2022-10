CSIO3* Vilamoura 2022: Cavaleiros qualificados para participar

O Concurso de Saltos Internacional Oficial de 3* de Vilamoura, realizar-se-á nos próximos Dias de 14 a 20 de Novembro de 2022 no Clube Hípico de Vilamoura e podem participar 20 cavaleiros(as), dos quais 5 cavaleiros(as) da Equipa nacional.

Assim, e através da Circular 15/SO/2022, informa quais os critérios para participar no

CSIO 3* de Vilamoura de 2022, como sendo:

1º Os cavaleiros(as) com melhor classificação no ranking FEI nº 261 a 30 de

Setembro de 2022

2º Os cavaleiros(as) com melhor pontuação no ranking FEP a 30 de Setembro

de 2022.

Ranking FEI nº 261 a 30 de Setembro de 2022

https://data.fei.org/Ranking/Search.aspx?rankingCode=S_WR

Ranking FEP

https://www.fep.pt/Disciplinas/Obst%C3%A1culos/Ranking

Nota: em caso de igualdade de pontos desempata o Ranking FEP a 30 de

Setembro de 2022.

A FEP informa que os interessados devem confirmar por escrito até ao dia 29 de Outubro, a sua intenção de participar no CSIO3* de Vilamoura, bem como informar o nome dos cavalos a inscrever através do e-mail joana.reis@fep.pt .