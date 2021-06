CSIO3* Peelbergen: Duarte Romão conquista Grande Prémio na Holanda (VÍDEO) 6 Junho, 2021 20:03

Jornada de domingo, brilhante para o cavaleiro português Duarte Romão ao subir ao primeiro lugar do pódio no Grande Prémio (1,50m) do CSIO3* Peelbergen.

Montando o SF Cayman Jolly Jumper de 9 anos, Duarte Romão foi o mais rápido dos três conjuntos que terminaram o desempate com zero pontos (35,77s), deixando o segundo lugar para o belga Koen Vereecke com Lector vd Bisschop (36,90s). O pódio ficou completo com o irlandês Eoin Gallagher com Faltic HB (38,35s).

O traçado inicial desenhado pelo chefe de pista holandês Louis Konickx composto por 13 obstáculos e 16 esforços exigia dos conjuntos uma velocidade mínima de 375 metros por minuto com uma extensão de 535 metros, sendo o tempo concedido de 86 segundos. Dos 71 conjuntos que alinharam apenas seis conseguiram passar ao desempate.

Resultados completos AQUI