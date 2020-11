CSIO3* Montenmedio: Alemanha vence Taça das Nações – Portugal em 8º lugar (VÍDEO) 29 Novembro, 2020 11:53

A Alemanha foi a grande vencedora da Taça das Nações do CSIO3* de Montenmedio, que se realizou neste sábado, com a selecção anfitriã a terminar num honroso oitavo lugar.

Esta prova contou com a participação de 17 países, com a Alemanha a terminar destacada na liderança. Na primeira mão,

dos quatro cavaleiros da Alemanha, dois fizeram percursos limpos, um penalizou quatro pontos e outro penalizou oito pontos. Na segunda mão, apenas Janne-Friederike Meyer-Zimmermann com Chesmu KJ e David Will com C Vier 2 conseguiram percursos limpos. A Alemanha ganhou assim com 4 pontos, à frente da Dinamarca, com 6 pontos, da Irlanda com 8 pontos.

Por Portugal, competiram Luciana Diniz (Vertigo du Desert) que teve a melhor prestação terminando a prova com dois percursos limpos, João Marquilhas (Glamour ES) (27/08), Luís Sabino Gonçalves (Argan de Beliard) (5/12) e Rodrigo Giesteira Almeida com GB Celine (0/12). Portugal com um total de 25 pontos terminou na 8ª posição.

Resultados AQUI

Vídeo clip da excelente participação de Luciana Diniz na Taça das Nações de Montenmedio.