CSIO3* Lisboa: Irlanda vence Taça das Nações

A Irlanda venceu esta sexta-feira a Taça das Nações Longines, que decorreu na Sociedade Hípica Portuguesa, integrada no 100.º CSIO de Lisboa, impondo-se à França e Espanha, respetivamente segundo e terceiros classificados.

A equipa irlandesa terminou a prova com um total de 4 pontos, França totalizou 8 pontos, enquanto a Espanha terminou com 16 pontos. O irlandês Richard Howley com Consulent de Prelet Z foi o único conjunto a terminar a prova com um duplo percurso sem faltas. A Irlanda conquistou um prémio monetário de 25 mil euros.

A equipa portuguesa, constituída por Mandy Mendes Costa (Gray d’Albion), Adir Dias de Abreu (Tashmir Z), António Matos Almeida (Calypso de Kamelia), Duarte Seabra (Dourados), ficou apurada para a segunda mão da prova, acabando no quinto lugar da classificação final.

Esta prova integrava a qualificação para os Campeonatos da Europa 2022, bem como para os Campeonatos do Mundo 2023, pelo que o percurso apresentava dificuldades de exigência elevada.

A Taça das Nações, disputada a duas mãos, percorreu um traçado delineado pelo chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral, que vai desenhar o percurso da final da Taça do Mundo FEI Longines em Omaha 2023 (EUA).

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI

Programa AQUI