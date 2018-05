CSIO3* Linz: António Matos Almeida vence prova média

Um bom começo para Portugal no CSIO3* de Linz na Áustria, ao registar na jornada inaugural esta quinta-feira, uma vitória de António Matos Almeida com Irene Van de Kwachthoeve na prova média do Silver Tour. Mário Wilson Fernandes com Tidelio des Nauves alcançou o quarto lugar nesta prova e Luís Sabino Gonçalves ficou em quarto na prova grande do Gold Tour com Acheo di San Patrignano.

Montando a égua belga, Irene Van de Kwachthoeve de 10 anos, António Matos Almeida registou o melhor tempo na prova ao cronómetro (1,45m) dos 15 conjuntos que terminaram sem faltas (59,26s). Bronislav Chudyba (SVK) foi segundo classificado com Pokerface 33 (59,97s), enquanto Holly Smith (GBR) ocupou o terceiro lugar com Grennanstown Sarco Lux (60,74s). Mário Wilson Fernandes ficou às portas do pódio com Tidelio des Nauves (61,85s) e Luís Sabino Gonçalves terminou em 16º lugar com Unesco du Rouet, tendo penalizado 1 ponto por excesso de tempo (75,21s). Alinharam nesta prova 66 conjuntos.

Venceu a prova grande do Gold Tour (1,45m) também disputada ao cronómetro, Bronislav Chudyba com Lester IX (66,70s). Na segunda posição ficou classificada a australiana Amy Graham com Cali des Bergeries (69,64s) e o austríaco Matthias Raisch com Magic 14 ocupou o terceiro lugar (70,36s). Luís Sabino Gonçalves com Acheo di San Patrignano ficou classificado em quarto (71,17s). Classificaram-se ainda nesta prova, António Matos Almeida com Nikel de Presle em 17º lugar. Dos 69 conjuntos à partida, apenas 8 terminaram sem faltas.

Treze equipas vão disputar a Taça das Nações (CSIO4*) esta sexta-feira. A formação portuguesa será composta por António Matos Almeida (Nikel de Presle), Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn), Luis Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet) e Mário Wilson Fernandes (Joly Coeur van Het Kriekenhof). Portugal parte em 9º lugar. Chefe de Equipa: Francisco Louro – Treinador: Antonis Petris.

Resultados completos AQUI