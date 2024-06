CSIO Zuidwolde: França conquista a Taça das Nações (Juniores) – Portugal em 13º lugar

No terceiro dia do CSIO da Juventude, a França triunfou na emocionante Taça das Nações no escalão Juniores, penalizando apenas 4 pontos no complexo hípico de Veeningen. A Grã-Bretanha garantiu o segundo lugar com 8 pontos, enquanto a Holanda assegurou a terceira posição, também com 8 pontos.

Portugal, com uma equipa composta por Leonor Azevedo e Silva (Elegand D’Harmonie), Peter Lennon (Inspector), Alice Laruça (Karim) e Afonso Bento (Simba de Olid) terminou em 13º lugar com 31 pontos.

A melhor prestação nacional foi da jovem Alice Laruça, de 16 anos, com o garanhão KWPN Karim, de 9 anos, que no percurso inicial a 1,40m penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo. Alice que treina com Lucas Rosado, é neta de Francisco Rocha (do Centro Hípico do Belmonte, no Algarve) e sobrinha do conhecido cavaleiro de obstáculos Francisco Rocha, que reside na Bélgica e já representou Portugal em várias ocasiões. Aspirando seguir os passos da família como cavaleira profissional, Alice passa esporádicamente as férias com o tio na Bélgica e, desde 2023, integra o projeto Alpha Horses, dedicado à criação e comércio de cavalos no Algarve.

