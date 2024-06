CSIO Zuidwolde: Filipe Miguens Malta da Costa conquista 8º lugar no Grande Prémio

O cavaleiro português Filipe Miguens Malta da Costa alcançou o oitavo lugar no muito disputado Grande Prémio Children no CSIO de Zuidwolde (Holanda), realizado neste sábado. A prova foi vencida pelo italiano Andrea Pisani (Charlemagne Jt Z) com um tempo de 32,08s. A alemã Brianne Beerbaum (Carrero TZ) ficou em segundo lugar com 32,81s, enquanto a italiana Cherie Delphi Maquignaz (Vity) completou o pódio com 32,86s.

Montando a égua SF Colombe des Quarts, Filipe, que conquistou a medalha de ouro no campeonato nacional de 2022 com esta montada, treina com seu pai, Filipe Malta da Costa. Filipe é sobrinho-neto do falecido cavaleiro olímpico Manuel Malta da Costa. O jovem completou a prova disputada com barrage com zero pontos, ficando a apenas 1,99 segundos do vencedor.

Dos 64 conjuntos que alinharam, apenas 31 passaram para o desempate após um percurso inicial sem faltas. No desempate, 18 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.