CSI5*-W Sharjah: Duarte Seabra sobe ao pódio no Grand Prémio

Um final positivo para o cavaleiro português Duarte Seabra a subir ao 2º lugar do pódio do Grande Prémio do CSI5*-W de Sharjah, E.A.U. Venceu o Grande Prémio o italiano Emanuele Gaudiano com o cavalo Oldeburg de 14 anos, Chalou (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet).

O CSI5*-W Sharjah, Emirados Árabes Unidos, terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio H.H. Sharjah Ruler Cup com obstáculos a 1,55m que contou com a participação de 38 conjuntos.

O segundo lugar de Duarte Seabra com o Westfalian de 10 anos, Dourados (Diarado x Cornet Obolensky) no Grande Prémio, foi a “cereja no topo do bolo” sendo que o atleta português já havia ganho uma prova a 1,50m com desempate com Hhs Washington e as 6 barras com Fernhill Check Your Pocket no sábado (18), respectivamente.

