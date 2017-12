CSI5*-W Corunha: Edwina Tops-Alexander conquista o Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 11 Dezembro, 2017 9:48

A australiana Edwina Tops-Alexander de 43 anos, montando California conquistou neste domingo, o Grande Prémio Taça do Mundo, a sétima etapa da Taça do Mundo Longines FEI 2017/2018.

O segundo Grande Prémio do CSI de Casas Novas na Corunha (Espanha) voltou a ser uma prova exigente como o da jornada de Sábado. Dos 40 conjuntos que alinharam, apenas oito disputaram o desempate ao cronómetro. Seis conjuntos optaram por retiraram e um foi eliminado. Entre estes, estavam Billy Twomey (IRE) (Kimba Flamenco), Felix Hassmann (GER) (Cayenne WZ), Nicola Philippaerts (HOL) (Chilli Willy) e outros.

Venceu o Grande Prémio Taça do Mundo Edwina Tops-Alexander com a fabulosa égua holandesa California, de 10 anos, enquanto Max Kühner (AUT) foi segundo com Chardonnay 79. Manuel Fernandez Saro (ESP) com Cuidam ocupou o terceiro lugar do pódio. Denis Lynch (IRE) foi quarto classificado com All Star 5. Apenas quatro conjuntos terminaram o percurso desenhado pelo espanhol Santiago Varela com duplos percursos sem faltas.

