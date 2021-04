CSI5* de ‘s-Hertogenbosch: Max Kühner ganha o GP Rolex – Luciana Diniz em sexto lugar 26 Abril, 2021 6:52

Max Kühner foi o vencedor do Grande Prémio Rolex do Jumping de ‘s-Hertogenbosch, neste domingo. Montando Elektric Blue de 10 anos, o conjunto austriaco saltou para a vitória sem faltas em 32,52s. O brasileiro Marlon Modolo Zanotelli foi segundo classificado com VDL Edgar M (32,69s) enquanto o alemão Christian Kuku com Checker 47 ocuparam o terceiro lugar (33,57s). O seu compatriota Philipp Weishaupt (Coby 8) e o holandês Willem Greve (Carambole) completaram o top cinco.

Luciana Diniz com o SF Vertigo du Desert foi sexta classificada neste Grande Prémio Rolex com obstáculos a 1,60m, penalizando apenas quatro pontos no desempate. Rodrigo Giesteira Almeida com o garanhão KWPN Delveau optou por retirar.

O chefe de pista Louis Konickx (HOL) traçou uma primeira mão forte, composta por 13 obstáculos e 17 esforços, já que apenas oito conjuntos conseguiram um percurso inicial sem faltas. No desempate cinco conjuntos terminaram com duplos zeros.

Rolex Grand Slam

As próximas etapas do milionário Rolex Grand Slam 2021 acontecem no CHIO Aachen (Alemanha), CSIO Spruce Meadows Masters (Canada), ambas em setembro, e a grande final Rolex Top Ten, no CHI de Genebra (Suíça), em 10 de Dezembro.

Resultados AQUI