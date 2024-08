CSI4-W São Paulo: Porsche colide com bancada durante “Drive & Jump” (VÍDEO)

No último domingo, durante a prova Drive & Jump do CSI 4*-W em São Paulo (BRA), imagens captaram o momento em que um cavaleiro perdeu o controle do veículo, resultando numa colisão com a bancada do público.

O vídeo mostra o cavaleiro desmontando e dirigindo-se para o Porsche Macan, estacionado na pista, para iniciar o desafio. Após desviar-se de alguns obstáculos, o cavaleiro perde o controle do carro e segue em direção à bancada repleta de público. Felizmente, ninguém sofreu ferimentos graves.

De acordo com a organização, este foi o primeiro acidente envolvendo um automóvel no evento desde 2017. “O ambiente é controlado, e a prova é especialmente desenhada para as características do evento e do local, privilegiando a segurança. A barreira de proteção funcionou perfeitamente, e os danos foram apenas materiais”, confirmou a organização.

Motorista perde controle de Porsche durante apresentação em evento de hipismo em SP e acerta arquibancada. Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/uz5ziyiJUR — Jornal O Dia (@jornalodia) August 26, 2024