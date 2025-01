CSI4*-W Doha: Duarte Seabra e Luís Ferreira brilham com bons resultados (VÍDEO)

A jornada inaugural do CSI4*-W em Doha foi marcada por prestações de destaque dos cavaleiros portugueses Duarte Seabra e Luís Ferreira, que mostraram o talento em provas de altíssimo nível.

Duarte Seabra, montando o castrado Van Halen Z, destacou-se na prova ao cronómetro com obstáculos a 1,45m. Com um percurso limpo e um tempo de 73,73s, garantiu um lugar no top ten, terminando em 10º lugar entre os 32 participantes e os 12 classificados.

O vencedor da prova foi o italiano Emanuele Gaudiano, com o garanhão Vasco 118, que registou um impressionante tempo de 65,57s. A segunda posição ficou com o belga Abdel Saïd, montando Arpege du RU (67,08s), enquanto o austríaco Gerfried Puck completou o pódio com a égua Equitron Melody Vd Smidshoeve (67,36s).

No CSI2*, também em Doha, Luís Ferreira protagonizou uma brilhante atuação ao alcançar o segundo lugar do pódio na prova com desempate direto (1,35m). Montando a égua Chedington Tallulah, completou o percurso em apenas 32,71s, ficando a meros 56 centésimos da vencedora, a britânica Grace Healey, com a égua KWPN Jabadabadoo (32,15s). O terceiro lugar foi conquistado por Mustafa Saed, com a égua Rambling Loon (32,98s).

Duarte Seabra esteve também perto do pódio com o garanhão Daylight Em Z, terminando em quarto lugar com um tempo de 34s.

A qualificativa da Taça do Mundo de Saltos (CSI4*) a 1,55m, realizada na sexta-feira, proporcionou um espetáculo de altíssimo nível. No emblemático Al Shaqab, o alemão Philipp Weishaupt brilhou ao conquistar a vitória com Coby 8.

Weishaupt e o castrado Hanoveriano completaram as duas mãos da prova com maestria, terminando menos de um segundo à frente do italiano Roberto Previtali, com Esteban de Hus, um cavalo de 11 anos. O belga Abdel Saïd, desta vez montando Bonne Amie, garantiu o terceiro lugar.

Já na mesma prova, Duarte Seabra, com Dourados 2, não conseguiu avançar para o desempate após penalizar 12 pontos no percurso inicial, terminando na 22ª posição.

Resultados completos AQUI

