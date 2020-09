CSI4* Saint Tropez: Luciana Diniz faz “top-10” no Grande Prémio 14 Setembro, 2020 16:00

A luso-brasileira, Luciana Diniz, conquistou, este domingo, o 6º lugar no Grande Prémio do CSI4* de Saint Tropez (França).

Montando o SF Vertigo du Desert, Luciana Diniz conseguiu uma primeira mão sem faltas, tendo penalizado apenas 4 pontos no desempate (41,82s) numa prova com obstáculos colocados a 1,55m. Luciana e Vertigo na jornada inaugural de quinta-feira (10/09) do Hubside Jumping, conquistou o 4º lugar na prova ao cronómetro a contar para o ranking mundial Longines.

Rodrigo Giesteira Almeida com Gb Celine terminou em 19º lugar o Grande Prémio, com 4 pontos na primeira mão.

Venceu o Grande Prémio o francês Nicolas Delmotte, com o cavalo belga Ilex VP, ao conseguir um prova limpa tendo registado o melhor tempo (41,58s) dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Foi segundo classificado o seu compatriota Titouan Schumacher com Atome Z (41,67s) e o italiano Emanuele Gaudiano completou o pódio com o garanhão Chalou (41,96s).

