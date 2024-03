CSI4* Montenmedio: Ricardo Gil Santos, António Matos Almeida e Rafael Dinis no pódio

Apesar do forte vento de leste que predominou na região, a jornada da última sexta-feira (22) nas instalações hípicas de Montenmedio, em Vejer de la Frontera, foi intenso e animado. A Prova de Ranking programada para o dia, também classificativa para o Grande Prémio Invitational deste domingo, foi adiada para sábado. Todas as outras provas planeadas aconteceram sem incidentes.

O português Ricardo Gil Santos subiu ao primeiro lugar do pódio no Big Tour 1,45m com ‘First Diamond AG’, uma égua de nove anos filha de ‘Diamant de Semilly’, pertencente a Arnaud Guillermo. Bruce Goodin, da Nova Zelândia, ficou em segundo lugar com ‘Boateng 9’ (‘Balous Bellini’ x ‘Dinard L’), enquanto o espanhol Eduardo Álvarez Aznar garantiu o terceiro lugar com ‘Genaro Paulois’, um garanhão filho de ‘Aldo du Plessis’ x ‘Baloubet du Rouet’.

Nas outras provas do dia, a canadiana Kara Chad com ‘Play it Loud Z’, o brasileiro Pedro Veniss com ‘Nice Van Baublo’ e o português Antonio Matos Almeida com ‘Chang N Z’ foram os melhores no Medium Tour 1,40m.

Por fim, o português Rafael Dinis e ‘Mister Poker’ triunfou no Medium Tour 1,20m, enquanto a irlandesa Niamh Devlin venceu o CSI1*1,20m com Fernhill Clooney, e o mexicano Felipe Andres Sierra Trejo conquistou a prova com obstáculos a 1,10m com ‘Atila C’.