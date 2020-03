CSI3* Vilamoura: Quarto Grande Prémio para França (VÍDEO)

Os cavaleiros franceses em Vilamoura estão a ter um brilhante início de temporada. Já conquistaram quatro Grandes Prémios do Vilamoura Atlantic Tour 2020, incluindo o triunfo de Mathieu Bourdon com Bigouden du Tertre (40,13s) no Grande Prémio deste domingo, patrocinado pela Câmara Municipal de Loulé. O olímpico britânico John Whitaker foi segundo classificado com Unick du Francport (40,83s), enquanto o francês Cedric Le Goff com Typhon de La Cense fechou o pódio (43,63s).

Os portugueses melhor classificados nesta prova foram: Hugo Carvalho com Vichy du Puits em 6º lugar (0/4-43,55s) e a jovem Mandy Mendes Costa com Cochento em 7º, tendo penalizado apenas 1 ponto por excesso de tempo no percurso inicial.

Dos 51 participantes que alinharam neste Grande Prémio desenhado pelo francês Gregory Bodo, composto por 12 obstáculos (1,50m) e 14 esforços, apenas 6 completaram o percurso inicial sem faltas. No desempate quatro conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

O irlandês Michael Pender com Quialina D foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio no sábado.

O Vilamoura Atlantic Tour entra esta semana na sexta e última etapa com as finais para cavalos novos, (Young Horses European Cup).

Resultados completos AQUI