CSI3* Vilamoura: Duarte Seabra vence prova a contar para o Ranking Mundial Longines FEI (VÍDEO) 25 Fevereiro, 2017 12:02

O cavaleiro português Duarte Seabra que iniciou a temporada em grande forma conquistou esta sexta-feira, a prova a contar para o ranking mundial de Saltos FEI Longines patrocinada pela Baltic Tour, arrecandando além do prémio pecuniário uma inscrição gratuita para participar no CSI3* Baltic Tour que vai decorrer entre 16 de Maio e 4 de Junho na Polónia.

Duarte Seabra montando o castrado irlandês Fernhill Curra Quin de 10 anos, foi o vencedor da prova disputada em duas fases (1,45m) tendo registado o melhor tempo 35,72s dos 16 conjuntos que terminaram sem faltas. Thierry Goffinet foi segundo classificado com Aliana (36,18s), enquanto a cavaleira belga Celine Schoonbroodt de Azevedo ocupou o terceiro lugar do pódio com Zamara (36,68s).

A prova média disputada ao cronómetro (1,40m) foi ganha pelo belga Thierry Goffinet que montou a égua BWP Idole 111 de 11 anos. Os franceses Julien Gonin (Well Done) e Thibault Pomares (Velvote des Aubiers) ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

A prova pequena (1,35m) também disputada ao cronómetro, teve como vencedor o britânico Timothy Page com Elvera. O cavaleiro português Francisco Rocha ocupou o segundo lugar do pódio com C. Berriz Z e o brasileiro Luiz Felipe Azevedo fechou o pódio montando Galouba Van’T Zorgvliet, uma égua belga filha de Balou du Rouet.

A Federação Equestre Internacional aprovou, que a partir deste sábado (25) e todos os sábados, realizar-se-á em Vilamoura, um Grande Prémio (1,35m), que será qualificativo para o Campeonato da Europa de Juniores 2017 prestigiando assim, mais uma vez, o Vilamoura Atlantic Tour 2017.

Resultados completos

Vídeo Mar de Histórias.