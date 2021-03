CSI3* Thermal: Tocou o Hino Nacional para Luís Sabino Gonçalves na California (VÍDEO) 1 Março, 2021 4:39

O lugar mais alto do pódio foi português este domingo, e o Hino Nacional soou na California.

O Grande Prémio da 5ª semana do Desert Circuit (CSI3*) foi ganho pelo cavaleiro português Luís Sabino Gonçalves montando o SF Argan de Beliard (Mylord Carthago*HN x La Belle Normande) de 11 anos.

Luís, completou o desempate em 37,31 segundos registando o seu melhor resultado neste início de época. Na segunda posição ficou a americana Michelle Parker com Easy Does It (37,46s), enquanto o seu compatriota Richard Spooner, completou o pódio com Quirado RC.

31 Conjuntos alinharam nesta prova desenhada pelo chefe de pista português, Bernardo Costa Cabral, composta por 13 obstáculos (1,55m), com um triplo e um oxer. O percurso inicial de Costa Cabral colocou os participantes à prova. Apenas seis com um percurso inicial sem faltas disputaram o desempate. No desempate 5 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

“Foi bom ver o Richard Spooner entrar antes de mim na barrage, porque é um cavaleiro muito rápido e experiente. Fez um super desempate, mas vi que podia vencê-lo no último salto porque fez dez passos. Pensei que podia entrar e dar um passo a menos e resultou”, afirmou Sabino Gonçalves feliz com o seu resultado.

Resultados AQUI