CSI3* Sevilha: Mário Wilson Fernandes conquista 2º lugar no Grande Prémio 12 Novembro, 2018 15:32

Bons resultados dos cavaleiros portugueses que participaram no CSI de Sevilha (9 a 11 Nov), destacando-se Mário Wilson Fernandes ao conquistar este domingo, o 2º lugar no Grande Prémio (Big Tour), no Sevilla Horse Tour, Espanha.

Alinharam neste Grande Prémio a 1,50m, disputado em Duas Mãos, 29 conjuntos, mas apenas 8 terminaram sem faltas o traçado desenhado pelo chefe de pista Isido Suarez, composto por 12 obstáculos e 15 esforços. Quatro conjuntos terminaram as Duas Mãos com zero pontos, pertencendo o triunfo ao irlandês Michael Pender com Casanova Van Overis que registou o melhor tempo (41,25s). Mário Wilson Fernandes na 2ª posição com Lotus, de 11 anos (45,90s) e em 3º ficou classificado o argentino Ramiro Quintana com Iluna (47,32s). Michael Pender, que treina com o cavaleiro português Miguel Maria Bravo, somou o seu terceiro triunfo num Grande Prémio (CSI) em Sevilha este ano.

Luís Sabino Gonçalves que disputou este Grande Prémio com Acheo di San Patrignano terminou na 9ª posição tendo penalizado 1 ponto por excesso de tempo na primeira mão, ficando afastado da segunda mão. António Matos Almeida ficou classificado em 10º com Irene van de Kwachthoeve (4 – 71,25pts)

António Matos Almeida, Luis Silva Fernandes, Luís Sabino Gonçalves, Flávio Ferreira e Mario Wilson alcançaram este fim-de-semana, resultados em Sevilha que merecem referencia.

Os melhores resultados dos cavaleiros nacionais ficaram assim ordenados:

Mário Wilson Fernandes

2º Prova nº28 – – A2 (1,50m) Big Tour Grand Prix – 11/11/18 – Lotus – 0/0-45,90s

6º Prova nº12 – A2 (1,45m) Big Tour – 9/11/2018 – Lotus – 0/0-32,50s

Luis Silva Fernandes

5º Prova 24 – A2 (1,30m) Small Tour C – 11/11/2018 – Dulcinea DL – 0/72,51s

10º Prova nº26 (1,30m) Big Tour A – 11/11/2018 – Assem Des Ethangs – 84,28s

9º Prova nº 19 A2 (1,35m) Big Tour B – 10/11/2018 – Assem Des Ethangs – 12/97,85s

1º Prova nº15 Caça 1,20m (Small Tour B) – 10/11/2018 – Ulysse de Ravalet – 64,66s

3º Prova nº9 – A2 1,30m (Small Tour C) – 9/11/2018 – Dulcinea DL – 0/68,04s

10º Prova 13 – A2 + desempate 1,45m (Big Tour C) – 9/11/2018 – Tresor Derick – 0/0-35,23s

5º Prova 12 – A2+desempate 1,35m (Big Tour B) – 9/11/2018 – Brahman Un Prince – 0/0-45,09s

3º Prova 12 – A2+desempate 1,35m (Big Tour B) – 9/11/2018 – Kenneth du Petit Vivier – 0/0-42s

4º Prova nº11 – A2 1,30m (Big Tour A) – 9/11/2018 – Assem des Ethangs – 4/75,79s

8º Prova nº8 – A2 1,20m (Small Tour B) – 9/11/2018 – Ulysse de Ravalet – 4 /55,96s

Luís Sabino Gonçalves

9º Prova nº28 – Grande Prémio (1,50m) (Big Tour C) – 11/11/2018 – Acheo di San Patrignano – 1-80,75s

7º Prova 27 1,40m – 2 Fases (Big Tour B) – 11/11/2018 – Cachaça – 0/0-37,50s

António Matos Almeida

10º Prova nº 28 – Grande Prémio (1,50m) (Big Tour C) – 11/11/28 – Irene van de Kwachthoeve – 4 – 71,25s

1º Prova nº20 -A2+Desempate (1,40m) (Big Tour C) – 10/11/2018 – Lumbumbo – 0/0-30,91s

3º Prova nº20 – A2+Desempate (1,40m) (Big Tour C) – 10/11/2018 – Ganturana – 0/0-32,60s

Flavio Ferreira

8º Prova 10, Duas Fases (1,40m) (Small Tour D) – 09/11/2018 – Voyou du Tulipier – 4/0-42,86s

Resultados

Grande Prémio

1º Michael Pender (Irl) – Casanova Van Overis – 0/0 – 41,25

2º Mario Wilson Fernandes (Por) – Lotus – 0/0 – 45,9

3º Ramiro Quintana (Arg) – Iluna – 0/0 – 47,32

4º Sofie Slattery (Irl) – Valentine Du Bois Pinchet – 0/0 – 47,58

5º Emanuelle Cammilli (Ita) – Enasco Fortuna – 1/0 – 53,45

6º Eduardo Alvarez Aznar (Esp) Uqualin Du Saulcy – 0/4 – 44,32

7º Ivan Serrano Saez (Esp) Tam Tam Du Valon – 0/4 – 45,81

8º Captain Geoff Curran (Irl) Hallowberry Cruz 0/4 – 52,28

9º Luis Sabino Gonçalves (Por) Acheo Di San Patrigniano – 1 – 80,75

10º Antonio Matos Almeida (Por) Irene van de Kwachthoeve – 4 – 71,25

Resultados Completos AQUI