CSI2* Wellington: Mexicano Enrique Gonzalez ganha o Grande Prémio 22 Janeiro, 2017 18:28

O cavaleiro mexicano Enrique Gonzalez montando Chacna por Chacco Blue e Karewa ganhou no sábado à noite (21/01) o Grande Prémio Marshall & Sterling Insurance (CSI2*), com um duplo percurso sem faltas, numa condução segura e num traçado impecável.

Há já 5 anos que o experiente cavaleiro não se apresentava em Wellington e para a égua Hanoveriana Chacna foi a primeira participação nesta pista internacional, exibindo toda a sua classe.

Na segunda posição ficou a veterana americana Margie Engle com seu estilo particular sempre procurando a vitória com o veterano de 17 anos Indigo, um KWPN por Indoctro, numa apresentação que empolgou o público.

Laura Kraut foi terceira classificada com a sua fiel Nouvelle, outra égua KWPN por Solitair. A experiente amazona olímpica também fez um percurso de arrepiar, perdendo-se ligeiramente numa volta a 180 graus decisiva no desempate, o qual teve o traçado definido pela chefe de pista mexicana Ana Catalina Cruz-Harris.

Infelizmente a pista internacional de Wellington continua sem as bandeiras de Portugal e do Brasil, mas surpreendentemente tem a de Angola em posição de destaque. Fazia muitos anos que não víamos em Wellington um Grande Prémio de sábado à noite sem a presença de pelo menos um conjunto brasileiro. Acredito que Luiz Francisco, Celso Ariane e Eduardo Menezes consigam a sua qualificação na próxima quinta-feira. Não consigo incluir nesta lista um dos melhores cavaleiros do mundo, Rodrigo Pessoa, que passou pelas eliminatórias fazendo 12 pontos com o seu novo cavalo Status.

Verificámos também que existiram confrontos muito interessantes esta semana entre os “latinos”, liderados pelo México com Alvaro Tejada e os irlandeses liderados Daniel Coyle, que relegaram os americanos para o fim da tabela classificativa, se bem que os cavalos de topo ainda não apareceram na pista de Wellington.

Por Nuno Vicente.

