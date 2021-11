CSI2* Vilamoura: Mandy Costa e Hugo Carvalho destacam-se nos Cavalos Novos 17 Novembro, 2021 16:47

Os portugueses Mandy Mendes Costa (Fee des Biches) e Hugo Carvalho (Kilate N), destacaram-se na última semana de provas para cavalos de 6 anos do Vilamoura Champions Tour (CSI2*).

Mandy venceu na terça-feira (16) a prova ao cronómetro com Fee des Biches (0/62,49s) enquanto Hugo Carvalho foi segundo classificado com Kilate N (0/63,91s). O eslovaco Bronislav Chudyba foi terceiro classificado com Diatina Blue Ps (0/64,56s). Francisco Rocha com Lírio do Belmonte ficou em quinto lugar (0/64,91s) entre 22 participantes.

Na prova com barrage (1,25m) disputada esta quarta-feira, Mandy Mendes Costa foi 4ª classificada com Fee des Biches (0/0-32,51s) enquanto Hugo Carvalho alcançou o 5º lugar com Kilate N (0/0-34,26s). Felipe Costa com Kayak V & V VDL ficou classificado em 10º lugar com um duplo percurso sem faltas em 39,93s.

Venceu a prova a francesa Alexa Ferrer com Happy Girl (0/0-31,18s) seguida da britânica Georgia Tame com Keyton (0/0/31,75s). Bronislav Chudyba completou o pódio com Diatina Blue PS (0/0-31,95s).

Começa esta quinta-feira o CSIO3* de Portugal que vai voltar a abrir as portas ao público, depois de há um ano ter decorrido à porta fechada, devido à pandemia de Covid-19. Vai contar com a presença de cerca de 200 cavaleiros e 800 cavalos, entre os quais cinco portugueses: António Matos Almeida, Duarte Romão, Duarte Seabra, Francisco Rocha e Mário Prieto.

Resultados AQUI