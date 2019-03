CSI2* Sevilla: Mário Wilson Fernandes conquista pela segunda vez o Grande Prémio 5 Março, 2019 11:49

O cavaleiro português Mário Wilson Fernandes montando Lotus conquistou neste domingo o seu segundo Grande Prémio do Winter Sevilla Horse Tour. Com o mesmo cavalo, Wilson Fernandes venceu neste circuito este ano, 4 provas e entre elas o Grande Prémio de 10 de Fevereiro. Este talentoso cavaleiro ao longo das quatro semanas deste circuito, triunfou também em 3 provas de 1,40m com First Lady EB, 1 de 7 anos com Mimosa e 2 de 6 anos com Infinito do Casal.

Alinharam 38 participantes neste Grande Prémio (1,45m) desenhado pelo chefe de pista português, Bernardo Costa Cabral, mas apenas 15 sem faltas no percurso inicial, disputaram o desempate. Foi Mário Wilson Fernandes com Lotus que registou o melhor tempo (39,92s) dos sete conjuntos que fizeram zero pontos no desempate. O belga Bert Prouve foi segundo com Jadida Prova (41,96s), enquanto o britânico Jonathan Buxton foi terceiro classificado com High Offley Arturos Catch (43,47s).

Destaque ainda para as prestações de Gonçalo Ribeiro Pinto, que venceu com Virtuose des Biches uma prova com desempate (1,30m), e com Alcatraz ficou classificado em 6º lugar no Grande Prémio do Small Tour D (1,40m) além de conquistar dois terceiro lugares com o mesmo cavalo em provas do Small Tour.

Resultados – 03/03/2019

CSI2* Sevilla: Grande Prémio (1,45m)

1º Mario Wilson Fernandes (Por) – Lotus – 0/0 – 39,92

2º Bert Prouve (Bel) – Jadida Prova – 0/0 – 41,96

3º Jonathan Buxton (Gbr) – High Offley Arturos Catch – 0/0 – 42,09

4º Eduardo Alvarez Aznar (Esp) – Vaillant De Belle Vue – 0/0 – 43,47

5º Patrik Spits (Bel) – Jacobien Dwerse Hagen – 0/0 – 43,74

6º Jose Bono Rodriguez (Esp) – Sligo Hard Times – 0/0 – 43,9

7º Rodrigo Díaz (Col) – Alonzo D Ete – 0/0 – 48,79

8º Braden James (Can) – Vargas Rouge – 0/4 – 40,66

9º Thibeau Spits (Bel) – Juragold Bormes – 0/4 – 40,68

10º Nicolas Toro (Col) – Desperado – 0/4 – 41,21