CSI2* Matosinhos: Duarte Seabra vence Grande Prémio Frente Atlântica 2024

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos recebeu, neste fim de semana, o Concurso de Saltos Internacional 2* – Frente Atlântica, que reuniu mais de 280 cavaleiros representando Espanha, França, Índia, Suécia, Suíça, Irlanda, Grã-Bretanha, Síria, Brasil, Ucrânia e Portugal.

Duarte Seabra, montando Quirados Z, venceu o Grande Prémio do CSI2* Frente Atlântica, conseguindo no desempate o melhor tempo de 44,99 segundos entre os três conjuntos que terminaram com percursos duplos sem faltas. O espanhol Armando Trapote, com Karl P, ficou em segundo lugar com um tempo de 46,09 segundos, enquanto Hugo Carvalho completou o pódio com Kilate N, registando 46,65 segundos. A britânica Nicky Burd terminou em quarto lugar com Magic Quality, após penalizar 8 pontos no desempate.

Dos 42 conjuntos que participaram no Grande Prémio, traçado pelo chefe de pista português José Santos e composto por 13 obstáculos (1,45m), apenas quatro passaram para o desempate.

Nas restantes provas internacionais, a cavaleira francesa Lauren Alice Paduano, com o cavalo Berthe de Creans, venceu no sábado e domingo as provas do Small Tour (1,20m).

Hugo Tavares, com Berlouke Al Z, venceu o Pequeno Grande Prémio no sábado. Bernardo Ladeira ficou em segundo lugar com Kings Lady, e Duarte Seabra terminou em terceiro com a égua KWPN Louis.

Martim Portela Morais venceu a Big Tour na sexta-feira com PSH Jamal F.

