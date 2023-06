CSI2* Matosinhos: António Matos Almeida vence Grande Prémio Frente Atlântica

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos recebeu, nos últimos 3 dias, o Concurso de Saltos Internacional 2* Frente Atlântica 2023. Mais de 200 conjuntos, de diversas nacionalidades, passaram pelo CHPM durante o fim de semana.

António Matos Almeida, com Chippo Z, venceu o Grande Prémio do CSI 2* Frente Atlântica, ficando à frente de Hugo Carvalho (Exception), o outro conjunto a terminar o Grande Prémio com um duplo percurso sem faltas.

Num desempate disputado por seis conjuntos, a suíça Valentine Petit-Jean (Pathchouli de Muze Z), Henrique Drumond (Goya Equigenne) e Francisco Fleming (Amour d’Ha) foram, respetivamente 3º, 4º e 5º classificados.

Numa entrevista após a vitória, António Matos Almeida revelou-se “muito feliz” pois “ganhar é sempre bom, mas ganhar no Porto é especial”, e referiu, ainda, que esta vitória foi “o melhor pagamento de meses e meses de trabalho.”

O cavaleiro beirão já havia ganho o Pequeno Grande Prémio no dia anterior, desta feita com Bring Out The Barley. Felipe Ramos Guinato e Rafael Guimarães Rodrigues foram, respetivamente, 2º e 3º classificados.

Nas restantes provas internacionais, vimos Filipe Malta da Costa vencer a Big Tour na sexta-feira e a cavaleira britânica, Vicky Burd, vencer essa mesma categoria no sábado.

Na Small Tour (1,20m), os vencedores foram Sara Portugal (sexta-feira), Nuno Martins (sábado) e Bernardo Prazeres Carvalho (domingo). Já na Medium Tour (1,30m), Francisco Fleming venceu na sexta-feira e Madalena Eloy saiu vencedora no domingo.

Foram várias as personalidades do desporto equestre, nacional e internacional, que marcaram presença no CSI Frente Atlântica. Nick e Vicky Burd, pela primeira vez no CHPM, mostraram-se impressionados com “uma organização tão boa, muito acolhedor e boas instalações”.

O cavaleiro olímpico de Munique 1972, Francisco Caldeira, numa entrevista para as redes sociais do clube, salientou as diferenças do CHPM de antigamente e dos dias de hoje, enquanto a irlandesa Carol Gee classificou o CSI Frente Atlântica como um “superconcurso” e revelou-se “muito feliz por ter voltado ao CHPM”.

O Concurso de Saltos Internacional 2* teve o alto patrocínio das Câmaras Municipais do Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia, contando, também, com inúmeros outros parceiros sem os quais não teria sido possível elevar tão alto o nome do Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

