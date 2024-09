CSI2* Esposende: Rodrigo Giesteira Almeida repete triunfo no Grande Prémio

A segunda competição do Late Summer Equestrian Festival, organizada pelo Clube Hípico do Norte em Esposende, decorreu entre os dias 13 e 15 de setembro, encerrando com chave de ouro a final do circuito PHT – Portugal Horse Tour. O destaque do evento foi o triunfo de Rodrigo Giesteira Almeida, que venceu o Grande Prémio pelo segundo fim-de-semana consecutivo.

Montando o garanhão Hanoveriano Solidat, de 12 anos (x Chacco-Blue), Rodrigo completou o percurso sem faltas em impressionantes 43,88 segundos, garantindo o lugar mais alto do pódio. Filipe Malta da Costa assegurou o segundo lugar com Iwan B, também sem penalizações (0/0), terminando em 45,28 segundos. Alexandre Relvas, montando Mhs Fernhill Showtime, fechou o pódio com um percurso limpo em 48,33 segundos (0/0).

Entre os melhores classificados, destacaram-se ainda Ricardo Gil Santos, que ficou em quarto com Gatsby Diamond (0/4, 43,37s), e Martim Portela de Morais, em quinto com Inco van den Bisschop (4/0, 46,33s).

A prova contou com a participação de 33 conjuntos, que enfrentaram obstáculos a 1,45m em duas mãos ao cronómetro. No entanto, apenas 12 conjuntos conseguiram classificar-se.

A competição segue agora para a terceira etapa, de 26 a 29 de setembro, quando o Clube Hípico do Norte acolherá a prova rainha da Federação Equestre Portuguesa. Este evento, de grande importância no calendário nacional, incluirá os campeonatos e atribuição de títulos nas disciplinas de Saltos de Obstáculos e Dressage.

Com foco na excelência, a organização atribuiu um “prize money” significativo de €81.000 para as principais provas do evento, incentivando a competitividade entre os atletas e agregando valor à iniciativa.

