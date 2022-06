CSI2* Deauville: Luso-francesa Camille Conde Ferreira vence Grande Prémio (VÍDEO)

A competir contra cavaleiros olímpicos, Camille Conde Ferreira de 23 anos, venceu no domingo o Grande Prémio do CSI2* de Deauville (França).

Montando o garanhão Holstein, Corrado du Moulin de 12 anos, Camille registou o melhor tempo (39,00s) dos quatro conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. O francês Marc Dilasser foi segundo classificado com Abricot Ennemmelle (40,42s), enquanto a britânica Jemma Kirk com Diamonds Are Unique fechou o pódio (41,53s).

Os franceses Axel van Colen com Done’di Amore foi quarto classificado (41,86s) e a olímpica Penelope Leprevost terminou em quinto com Deesse de Coquerie (0/4-39,39s).

O português Duarte Romão com Dubai de Soie ao penalizar 5 pontos no percurso inicial, terminou em 27º lugar.

Resultados AQUI