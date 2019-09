CSI2* Bonheiden: Henrique Drumond conquista quarto lugar no Grande Prémio na Bélgica 29 Setembro, 2019 16:49

O cavaleiro português Henrique Drumond conquistou neste domingo, um brilhante 4º lugar no Grande Prémio do CSI2* de Bonheiden (Bélgica). Destaque ainda para os dois segundos lugares deste cavaleiro com o garanhão KWPN Just Blue, de 5 anos (CSIYH) nas provas para cavalos novos deste concurso. Recentemente este conjunto disputou a final do Mundial de Cavalos Novos em Lanaken (34º).

Montando o cavalo KWPN Goya Equigenne de 8 anos (Coltaire Z x Ulrich Z x Epilot), Henrique Drumond ficou às portas do pódio tendo penalizado apenas 4 pontos no desempate em 42,69s. Francisco Rocha (Lanzerote de Muze) alcançou o 7º lugar nesta prova, penalizando 1 ponto por excesso de tempo (78,13s) e naturalmente ficando afastado da barrage.

Venceu o Grande Prémio o cavaleiro chinês Kenneth Cheng com Tyson AZ (42,15) seguido do belga Brent Gaublomme com Caol Ila Birdavenue (46,15s). O seu compatriota Dieter Vermeiren com Piepke 111 Z, foi terceiro classificado tendo penalizado 4 pontos no desempate em 41,04s.

Dos 60 conjuntos que alinharam nesta prova a 1,45m, apenas 5 ficaram apurados para o desempate. No desempate dois conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Resultados Grande Prémio AQUI