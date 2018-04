CSI Sevilha: Michael Pender vence o seu primeiro Grande Prémio 9 Abril, 2018 16:57

O irlandês Michael Pender de 19 anos, conquistou o primeiro e segundo lugares do pódio no Grande Prémio com os cavalos HHS Burnchurch (0/0-37,53s) e Casanova Van Overis Z (0/0-37,59s) deixando o terceiro lugar para a sua compatriota Susan FitzpatricK com Fellow Castlefield (0/0-39,88s). De recordar que este talentoso jovem cavaleiro ficou classificado em 6º lugar com Casanova Van Overis Z no último Grande Prémio do Vilamoura Atlantic Tour (CSI3*) no início deste mês, entre outros bons resultados. Miguel Maria Bravo (POR), que treina Michael e Susan, tem bons motivos para sorrir… Estes dois cavaleiros estão inscritos nas provas Sub-25 na Final da Taça do Mundo, Paris, no próximo fim-de-semana.

65 Participantes alinharam nesta prova composta por treze obstáculos e 16 esforços (1,45m), mas apenas 15 com zero pontos na primeira mão, ficaram apurados para o desempate. No desempate 8 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Oito conjuntos fizeram excesso de tempo na primeira mão e ficaram afastados do desempate. Um destes conjuntos foi a cavaleira portuguesa, Marina Frutuoso de Melo com Grupo Prom Corssini que penalizou 2 pontos por excesso de tempo, conseguindo o 22º lugar nesta prova.

Resultados – CSI2* – Domingo, 08/04/2018

Grande Prémio – 1,45m – 65 participantes

1º Michael Pender (Irl) – HHS Burnchurch – 0/0 – 37,53s

2º Michael Pender (Irl) – Casanova Van Overis Z – 0/0 – 37,59

3º Susan Fitzpatrick (Irl) – Fellow Castlefield – 0/0 – 39,88

4º Lauren Edwards (Gbr) – Ella Sandra G – 0/0 – 40,48

5º Mariano Martínez Bastida (Esp) – Forlan – 0/0 – 40,74

6º Antonio Mariñas Soto (Esp) – Faya São Miguel – 0/0 – 41,25

7º Paloma Barcelo (Esp) – Charanta – 0/0 – 41,92

8º Luis Fernandez Gil Fournier (Esp) – Fosca De Ibio – 0/0 – 42,5

9º Leticia Riva Gil (Esp) – Roanne De Mars – 0/4 – 38,39

10º Ellen Whitaker (Gbr) – Arena Uk Winston – 0/4 – 39,28

22º Marina Frutuoso de Melo (Por) – Grupo Prom Corssini – 2 – 91,38

42º Alexandre Sampaio Mascarenhas De Lemos (Por) – Angel Z – 6 – 92,46