CSI Casas Novas: Cavaleiros Portugueses na Corunha

Três conjuntos portugueses começaram esta sexta-feira a disputar o CSI2* e CSI5-W* em Casas Novas na Corunha, Espanha: Marco Valente Oliveira com Upercut Kervec, Leonel Carmo Maio Luis (Monalisa Ls) e Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet e Dominka van de Lucashoeve). Apesar de na primeira jornada não terem conseguido classificações entre o Top 10 de cada prova, as suas prestações merecem uma referência.

Assim, na prova disputada em duas fases do CSI2* (1,4Om) Marco Valente Oliveira (Upercut Kervec) (26,38s) e Leonel Carmo Maio Luis (Monalisa Ls) (28,01s), ambos terminaram duas fases com zero pontos, ficando classificados em 11º e 19º lugar, respectivamente.

Quanto a Luís Sabino Gonçalves o único português a participar numa qualificativa da Taça do Mundo (CSI5*-W), com Unesco du Rouet na prova disputada ao cronómetro com obstáculos a 1,45m, penalizou apenas 1 ponto de excesso de tempo tendo ficado classificado em 22º lugar. Este cavaleiro que também montou Dominka van de Lucashoeve na prova Grande com barrage (1,50m) ao penalizar 13 pontos ficou afastado do desempate, terminou em 30º lugar. Esta prova foi ganha pelo francês Olivier Robert com Eros seguido do alemão Christian Kukuk com o garanhão Limonchello NT. O belga Jos Verlooy completou o pódio com Igor.

Resultados completos AQUI