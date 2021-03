“Cry Macho” de Clint Eastwood estreia em Outubro nos cinemas 23 Março, 2021 16:14

Aos 90 anos, Clint Eastwood produziu, realizou e protagonizou o drama de aventuras “Cry Macho” para a Warner Bros., que irá lançar o projeto nos cinemas e em streaming (HBO Max) a 22 de outubro.

Baseado no romance de 1975 de N. Richard Nash, o projeto já passou pelas mãos do cineasta no final dos anos 80, mas Eastwood preferiu na época interpretar mais uma vez a personagem de Harry Callahan em “Na Lista do Assassino“.

A história acompanha um criador de cavalos de raça e ex-astro do rodeio que por 50.000 dólares aceita o trabalho de transportar um jovem do México para o Texas, para longe de sua mãe alcoólatra na Cidade do México, entregando-o ao pai – ex-chefe do treinador – no Texas.

Durante a viagem, os dois desenvolvem laços inesperados e aprendem muito um com o outro, e o cavaleiro cansado do mundo pode encontrar seu próprio senso de redenção ensinando ao menino o que significa ser um bom homem.

Eduardo Minett, Dwight Yoakam, Fernanda Urrejola, Horacio Garcia Rojas, Alexandra Ruddy e Natalia Traven integram o elenco ao lado de Clint Eastwood. Este filme marca o regresso de Clint como ator e realizador desde “Correio de Droga” (2018).