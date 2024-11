Criação e Seleção do Lusitano para a Arte Equestre e para a Dressage

No dia 23 de novembro, participe num workshop exclusivo sobre a criação e seleção do Cavalo Lusitano, focado tanto na Arte Equestre quanto no Ensino/Dressage. O evento ocorrerá no Palácio Nacional de Queluz, no Picadeiro Henrique Calado, das 09h00 às 18h30. Este workshop é realizado em parceria com a Associação de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano e dirigido ao público em geral, praticantes, atletas federados e treinadores de equitação da Federação Equestre Portuguesa, estudantes do ensino superior e profissional.

Pretende-se nesta formação, centrado no Cavalo Puro-Sangue Lusitano, em parceira com a Associação de Criadores do Cavalo Puro-Sangue Lusitano (APSL) e com o seu projeto de ensino, abordar áreas como a criação, o maneio, o treino, conhecer e divulgar toda uma constelação de conhecimentos e métodos de treino que, seguramente, influenciarão e se revelarão como os mais adequados para a sua utilização profissional, quer enquanto consumado “artista”, quer enquanto um “atleta” de alta competição.

Programa

Manhã: Biblioteca de Arte Equestre do Palácio Nacional de Queluz

9h00 Receção dos convidados

9h15 Sessão de boas-vindas por parte da Parques de Sintra/Escola Portuguesa de Arte Equestre e APSL

9h30 Tradição Equestre em Portugal, por João Pedro Rodrigues

10h10 A seleção do Cavalo Lusitano, sistema de seleção de reprodutores da APSL, por João Ralão

11h00 Seleção do Cavalo Lusitano – Alter Real para a Escola Portuguesa de Arte Equestre, por Francisco Bessa de Carvalho

11h30 Coffee-break

11h45 O treino do cavalo de ensino de acordo com A Federação Equestre Internacional, apresentação do projeto de ensino da APSL, por João Ralão Duarte e Miguel Ralão Duarte

12h15 Cavalo Lusitano, entre a arte e o desporto: ensino e treino, duas perspetivas em prática, por João Pedro Rodrigues e Miguel Ralão Duarte

13h00 Visita Biblioteca de Arte Equestre

13h30 Pausa para almoço

Tarde: Picadeiro Henrique Calado, em Belém – demonstrações práticas

15h00 O ensino do cavalo na EPAE: princípios e conceitos – a Baixa Escola, por João Pedro Rodrigues e Francisco Bessa de Carvalho

15h45 O treino do cavalo novo, por Miguel Ralão

16h30 Coffee-break

16h45 Seleção do Cavalo Lusitano para Alta Escola (EPAE) e para o Ensino de alta competição por João Pedro Rodrigues, João Quintas e Miguel Ralão Duarte

18h15 Debate18h30 Conclusão do Workshop

* Inscrição: €100 AQUI

info@parquesdesintra.pt

+351 21 923 73 00