Contagem decrescente para final das Taças do Mundo de Dressage, Saltos e Volteio

Começa esta quarta-feira (05), em Omaha (EUA) a final das três Taças do Mundo, Dressage, Saltos de Obstáculos e Volteio, com a realização da primeira parte da final: o Grande Prémio (CDI-W) e a prova de Velocidade e Maneabilidade (1,60m), desenhada pelo chefe de pista português, Bernardo Costa Cabral (L4*).

Na quinta-feira os conjuntos participam numa prova com desempate (1,50m – 1,60m).

Após a segunda competição, os pontos serão transformados em penalizações. O cavaleiro com o maior número de pontos começará na prova de sábado com zero penalizações; para os conjuntos seguintes, o número de penalizações é calculado multiplicando a diferença entre os seus pontos e os pontos do conjunto número um, por 0,5.

No sábado, após a segunda inspecção veterinária, a terceira etapa é disputada em duas rondas, com apenas os 30 melhores a alinharem.

Os 20 melhores conjuntos da primeira ronda de sábado (8/04) competirão na segunda e última ronda, no mesmo dia. O vencedor da Final da FEI Taça do Mundo de Saltos será o cavaleiro que tiver menos penalizações no somatória de todas as rondas!

