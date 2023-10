Congresso Anual APMVE – Vilamoura

Recordamos que Associação Portuguesa de Médicos Veterinários (APMVE) realizará este ano o seu congresso anual nos dias 27 e 28 de outubro (sexta-feira e sábado) em Vilamoura, com o tema “Abordagem terapêutica e reabilitação de afecções em equinos”.

O congresso terá lugar no Hotel Pestana Vila Sol, e teremos 3 workshops práticos, cujos temas serão – “Cirurgia de cabeça”, “Ecografia de canela e boleto” e “Reprodução Equina”, no Centro Alpha Horses, no Algarve no dia 26, quinta-feira.

Os workshops serão ministrados por reconhecidos especialistas internacionais.

