Concurso Regional de Dressage de Ponte de Lima reuniu os melhores competidores do Norte 24 Julho, 2018 16:43

“Ponte de Lima Destino Equestre Internacional”, fez jus ao nome, ao acolher neste último domingo, um novo Campeonato.

Organizado pela Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, e pelo Município de Ponte de Lima, o Campeonato Regional de Dressage tirou proveito da sua escala local, para potenciar a formação e o adquirir de know-how a novos atletas, e competidores da região. Esta estratégia permite que estes se iniciem depois em eventos de maior escala, que Ponte de Lima é reconhecida por acolher.

Em contexto competitivo e de partilha de saberes, o evento atraiu várias dezenas de cavaleiros de toda a região Norte do país, assim como curiosos e aficionados da modalidade, que criaram uma considerável moldura humana no recinto da Expolima.

Apostando fortemente no setor equestre, a organização regozija-se com o sucesso da iniciativa que, elogiada por todos, se prevê repetir, na próxima temporada competitiva do Norte, e cujos resultados seguem em anexo.

Até lá, Ponte de Lima acolhe os II Jogos Equestres, que decorrem de 15 a 18 de agosto, em busca de mais uma marca de sucesso.

PR

Resultados AQUI