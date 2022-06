Começou o mítico CHIO de Aachen 2022

O “pontapé de saída” foi dado esta quarta-feira, no CHIO de Aachen, com a disputa da reprise São Jorge do CDI4* conquistada pelo alemão Frederic Wandres. Com uma prestação exemplar e montando o Hanoveriano «Quizmaster FRH», Frederic obteve a média final de 75,095%. Na segunda posição ficou a sua compatriota, Ingrid Klimke com «Freudentänzer 8» (73,912%), enquanto a suíça Andrina Suter ocupou a terceira posição com «Del Curto» (72,441%).

A segunda prova da jornada, o Grande Prémio (CDI4*) foi ganha pela dinamarquesa Cathrine Dufour com o Westfalian «Bohemian» obtendo a média final de 80,413%. A americana Adrienne Lyle foi segunda classificada com o garanhão Hanoveriano Salvino (76,891%) e Frederic Wandres ocupou a terceira posição com «Bluetooth Old» (75,217%).

A cavaleira olímpica portuguesa, Maria Caetano com o Lusitano «Fenix de Tineo» obteve 68,065% tendo terminado na 17ª posição.

A olímpica alemã, Dorothee Schneider com «Showtime» optou por abandonar a prova e o seu compatriota Franz Trischberger com «DSP James Bond», foi eliminado.

Por Portugal está também em Aachen a julgar as provas do CDI4*, o juiz internacional Carlos Lopes (4*).

Amanhã pelas 08h30, (hora PT) é a vez do olímpico Rodrigo Moura Torres e o Lusitano «Fogoso Horsecampline», disputarem o Grande Prémio do CDIO5* e no qual vão alinhar os 36 melhores conjuntos da atualidade.

Nesta prova participam também os cavalos Lusitanos «Euclides MOR» (Juan Antonio Jiménez Cobo (ESP) e «Escorial Horsecampline» (João Victor Oliva (BRA).

Resultados AQUI

Resultados completos AQUI